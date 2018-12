Lettre à Mme Nicole Belloubet

Ministre de la justice.

Madame la Ministre,

Le 28 novembre dernier, la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a décerné « le Prix des droits de l’homme de la République française ‘Liberté, égalité, fraternité’ » aux organisations controversées Al-Haq et B’Tselem. Il leur sera remis lundi prochain, à l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme.

Si elle devait avoir lieu, la remise de ce Prix des droits de l’homme à ces organisations qui en sont l’antithèse, serait une flétrissure des valeurs de la République qui sont chaque jour un peu plus bafouées. Car enfin, que sont ces organisations que la République veut honorer ?

Al-Haq et le FPLP

Al-Haq est une organisation palestinienne, acteur des campagnes discriminatoires BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) et de Lawfare (guerre juridique) contre l’État d’Israël. Ces dernières années, Al-Haq a participé aux côtés d’associations françaises à l’écriture des rapports contre la compagnie Orange (2015), les banques françaises (2017) et plus récemment contre les entreprises françaises (2018) impliquées dans la construction du tramway de Jérusalem. Ces rapports ont appelé le gouvernement français à faire pression pour que ces entreprises et institutions financières se désengagent.

Le directeur d’Al-Haq, Shawan Jabarin, qui est aussi vice-président de la Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme, fut condamné en 1985 pour son rôle actif au sein du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) – une organisation terroriste désignée comme telle par l’UE, les États-Unis, le Canada et Israël.

Al-Haq soumet régulièrement des documents à la Cour pénale internationale (CPI) faisant des allégations de crimes de guerres et crimes contre l’humanité commis par de hauts responsables civils et militaires israéliens. Dans un de ses rapports, Al-Haq proposa de saboter le système judiciaire israélien en « inondant la Cour [suprême israélienne] de requêtes dans l’espoir d’entraver son fonctionnement et ses ressources ».

B’Tselem et BDS

Quant à l’organisation B’Tselem, la dépendance de son financement, ses sources d’information, souvent en provenance d’organisations politiques partisanes, mettent en cause sa réputation. A cet égard, son soutien au mouvement BDS, illégal en France, lui fait perdre toute crédibilité. Faisant de la délégitimisation d’Israël son cheval de bataille, B’Tselem est aussi accusée de fabriquer des incidents afin de créer délibérément des tensions entre Palestiniens et soldats israéliens.

Comme la rappelé à juste titre le président Emmanuel Macron, nous ne devons « rien céder à l’antisionisme car il est la forme réinventée de l’antisémitisme ». Le gouvernement ne peut donc clamer vouloir lutter contre l’antisémitisme, qui ne cesse de se développer sous de multiples formes, être ferme face au terrorisme, faire condamner le boycott d’Israël, et récompenser ses promoteurs. Cette contradiction est intolérable. A l’heure où la société française est en crise de sens et de valeurs, les renoncements, les démissions, les compromissions avec des organisations qui incitent à la haine, seraient une faute grave.

La défense de la République, dans ces temps troubles, mérite mieux que cela.

Voilà pourquoi, Madame la Ministre, vous devez renoncer à remettre ce Prix et contester son attribution à ces organisations.

Dans l’espoir que ce courriel retiendra votre attention, je vous prie, Madame la Ministre, de croire en l’expression de ma haute considération.

Dr. Arié Bensemhoun

European Leadership Network