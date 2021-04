Avertissement de Betzalel Smotritch à Naftali Benett et Gideon Saar : le président du parti Hatziyonout Hadatit a adressé un avertissement à Naftali Benett et Gideon Saar, chefs des deux partis de droite Yamina et Tikva ‘Hadasha : « Celui d’entre vous qui tournera la dos à la droite en faisant alliance avec la gauche verra son avenir politique réduit à néant dans le camp national ».

Rencontre entre Yaïr Lapid et la Liste arabe : le président de Yesh Atid a rencontré Ayman Oudeh et Ahmad Tibi, de la Liste arabe dans le cadre de ses efforts pour recueillir le plus grand nombre de recommandations auprès du président de l’Etat. Aucun représentant du parti Balad n’avait tenu à être présent. Les discussions ont porté sur les problèmes majeurs rencontrés par la population arabe israélienne et sur les moyens de mettre fin au pouvoir de Binyamin Netanyahou. A l’issue de la rencontre, Oudeh et Tibi ont qualifié cette rencontre de « positive » mais rien n’a été décidé quant à la position qu’adoptera la Liste arabe. Les trois hommes ont décidé de se rencontrer une nouvelle fois. Pour l’instant, Yaïr Lapid dispose de trente soutiens : ceux des dix-sept membres de son parti ainsi que les sept députés d’Israël Beiteinou et les six de Meretz.

Conférence de presse annoncée de Mansour Abbas : le président du parti Ra’am fera une annonce télévisée en ivrit jeudi soir à 20h00 depuis Nazareth. Selon ses proches il ne devrait pas encore dévoiler qui il entend soutenir pour le poste de Premier ministre mais énoncer quelles seront ses exigences pour un soutien. Des divergences se font jour au sein du parti quant au soutien à apporter à un candidat pour le poste de Premier ministre.

Publication officielle des résultats définitifs des élections :

Par ordre d’importance: Likoud, Yesh Atid, Shass, Bleu-Blanc, Yamina, Parti travailliste, Yahdout Hatorah, Israël Beiteinou, Hatziyonout Hadatit, Liste arabe, Meretz, Ra’am :

Photo Yonatan Sindel / Flash 90