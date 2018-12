L’Autorité israélienne en charge des innovations et l’Agence brésilienne pour les Innovations et la Recherche Industrielle ont annoncé lundi l’établissement d’un nouveau partenariat.

Les deux parties ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à renforcer les capacités et la compétitivité des deux pays en favorisant la coopération dans les innovations technologiques et le développement et la recherche industrielle.

Ce partenariat est la première action conjointe visant à renforcer les capacités technologiques des entreprises, des sociétés et des start-ups dans le deux pays.

L’accord devrait promouvoir les activités dans les secteurs industriels et intensifier la coopération dans les sciences et technologies, et faciliter les projets et opportunités dans l’intérêt de la collaboration entre les entités israéliennes et brésiliennes pouvant conduire à des processus et produits innovants.

Les autorités alloueront un budget total de 5 millions de dollars américains pour une période de cinq ans afin de soutenir les projets de recherche et développement dans les domaines prioritaires.

Le premier appel aux projets a été lancé le 28 novembre 2018 pour les parties intéressées des deux pays.

Le programme soutiendra les projets de collaboration de grande échelle dans les domaines de l’Internet, des sciences de la vie, de l’énergie et de l’agriculture pendant 24 mois.

Source French Xinhuanet / Israelvalley