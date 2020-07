Ont participé à cette réunion : le Premier ministre, les ministres de la défense, de la Santé, des Finances, des Affaires étrangères, de la Science et la technologie, de l’Intérieur, de la Construction et du Logement, le conseiller à la Sécurité nationale et le directeur-général du ministère de la Santé.

Le Premier ministre a déclaré : « Je tiens de consultations ininterrompues depuis jeudi matin suite à la remontée fulgurante du nombre de personnes atteintes du virus et le doublement du nombre des malades gravement atteints. Je réunirai le gouvernement jeudi soir et nous prendront les mesures médianes qui s’imposent afin d’éviter un blocus général du pays… »

