Un policier a été attaqué au couteau par deux terroristes en Vieille ville de Jérusalem. Il a été sérieusement blessé. D’autres policiers qui étaient non loin ont tiré sur les terroristes, éliminant l’un d’eux et blessant très gravement le second. Des secouristes du Magen David Adom ont prodigué les premiers soins au policier blessé qui a ensuite été transporté à l’hôpital Shaarei Tsedek.

Vidéo:

תיעוד הפיגוע בעיר העתיקה בירושלים:

שני מחבלים (קטינים) יוצאים מהר הבית ודוקרים שוטר. השוטרים מגיבים בירי pic.twitter.com/vr3OUA4HBA — רועי ינובסקי (@Roi_Yanovsky) August 15, 2019

Photo Magen David Adom