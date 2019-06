Des rumeurs à ce sujet circulaient depuis quelques jours. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait savoir aux ministres Naftali Benett et Ayelet Shaked qu’ils sont limogés du gouvernement et du cabinet politico-sécuritaire. Selon la loi, leur mandat s’achèvera 48h après l’annonce.

Les deux ministres avaient tout de même assisté au conseil des ministres de dimanche matin, tout en n’étant plus députés à la Knesset en raison de leur échec électoral. Leur limogeage était donc prévisible mais le Premier ministre aurait pu les maintenir en poste encore quelques mois. Binyamin Netanyahou a expliqué qu’ils ne pouvaient plus exercer un mandat ministériel ou assister à des séances confidentielles du cabinet de sécurité, n’ayant plus été élus à la Knesset.

Binyamin Netanyahou devra toute de même batailler pour nommer deux nouveaux ministres car ces deux ministères, celui de l’Education et celui de la Justice sont convoités tant par le Likoud que par l’Union de la Droite.

Photo Miriam Alster / Flash 90