Naftali Benett vient d’annoncer à Yaïr Lapid qu’il a décidé de former un gouvernement avec lui et les partis de gauche et d’extrême gauche. Ce faisant, le président du parti « Yamina » ( qui signifie… »A droite »!!!) rompt tous ses engagements oraux et écrits de la campagne électorale, rompt avec l’idéologie politique qu’il a clamée depuis le début de sa carrière politique et tourne le dos aux électeurs de droite qui lui ont fait confiance depuis des années.

Benett devrait faire une annonce samedi soir tard ou dimanche. Autre énorme déception, des hauts responsables de Yamina ont indiqué qu’Ayelet Shaked restera fidèle à Naftali Benett et le suivra, dans le but officiel d’éviter de nouvelle élections, comme si cette option était plus catastrophique que la formation d’un gouvernement de gauche soutenu par les alliés des terroristes. Shaked tente encore de convaincre Gideon Saar de se joindre à un gouvernement de droite, mais avec peu de chances de réussite.

Le parti Yamina, qui ne mérite plus son nom, se réunira dimanche à 10h à Raanana. Amir Shikli, n°5 du parti a annoncé qu’il ne s’y rendra pas.

La journaliste Daphna Liel, peu suspecte de sympathie droitière, a dénoncé une « attitude malhonnête » de la part de Naftali Benett et Ayelet Shaked qui « le matin reçoivent des propositions alléchantes de la part du Likoud et le soir concluent un ‘deal’ avec Lapid ».

Le député d’extrême gauche Issawi Fredj (Meretz), d’ordinaire virulent envers le parti Yamina, a félicité Naftali Benett pour sa décision.

La ministre Miri Reguev (Likoud) a vivement réagi à cette nouvelle : « Il y a exactement deux ans, Bennet et Shaked nous ont mené au chaos politique avec leur idée de créer la ‘Nouvelle Droite’ qui s’est effondrée et a grillé des voix de droite en-dessous du seuil d’éligibilité. Aujourd’hui, ils foncent vers un gouvernement de gauche avec les voix des électeurs de droite volées par l’une des escroqueries politiques les plus graves que nous ayons connues. Aujourd’hui, l’ego démesuré de Benett et Shaked amène une catastrophe sur le camp national. Vous avez encore le temps de vous ressaisir ! Ne vendez pas les valeurs de la droite ! »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90