La nouvelle était dans l’air depuis mercredi après-midi et certains révèlent même que le conseiller juridique du gouvernement lui aurait fait passer le message qu’il ferait mieux de renoncer.

Moshé (Tshiko) Edery a annoncé officellement mercredi soir au ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan qu’il retire sa candidature au poste de commandant de la police nationale. Dans le message qu’il a transmis au ministre, l’officier exprime sa déception mais aussi une certaine colère: “Malheureusement, depuis l’annonce de ma candidature, il y a eu trop de forces qui se sont liguées pour la faire échouer, pour salir et piétiner mon nom et ma réputation, et porter atteinte à ma famille. Je ne permettrai pas que se poursuive ainsi cette chasse à l’homme contre moi, alors que mon seul ‘crime’ aura été d’être choisi pour être le chef de la police. Dès que mon nom a été prononcé pour succéder à Rony Alsheikh, j’ai eu le sentiment que certains tenteraient de saboter ma nomination par tous les moyens (…) Dans l’intérêt et pour mon amour de la police qui risquerait de rester des mois sans chef, j’ai préféré retirer ma candidature”.

Depuis l’annonce de sa candidature, des obstacles de plus en plus nombreux s’étaient dressés sur le chemin de Moshé Edery, avec notamment des mises en doute de sa déontologie dans certaines affaires, avec en pic l’invalidation il y a quelques jours de sa candidature par la commission Goldberg. Mais ce qui a sans doute fait déborder le vase a été l’information révélée mercredi par le site Walla qui croyait savoir que l’officier avait rencontré en préalable celle qui devait lui faire subir le test détecteur de mensonges. Malgré ses affirmations selon lesquelles il ne savait pas alors de qui il s’agissait, ces nouveaux éléments se sont rajoutés à la saga qui se joue depuis l’annonce de sa candidature au point de rendre presque obligatoire son retrait.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a accepté avec regret la décision de Moshé Edery. Il faut souligner qu’il s’agit de la seconde fois où un candidat choisi par le ministre se voit ainsi obliger de renoncer suite à des pressions extérieures.

Les deux candidats qui sont désormais cités pour succéder à Rony Alsheikh sont ceux qui n’avaient pas été choisis la dernière fois: le général Yoram Halévy et le général Motti Cohen.

Photo Miriam Alster / Flash 90