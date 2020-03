Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a officiellement invité Benny Gantz à venir discuter de la formation d’un gouvernement d’urgence nationale. Le chef de Bleu-Blanc a répondu que « son parti agira avec sens de l’Etat et des responsabilités face au virus du Corona » et il s’est dit « prêt à discuter de la formation d’un gouvernement d’urgence nationale ». Mais avec perfidie, Benny Gantz a émis une condition: que ce gouvernement inclue tous les partis représentés à la Knesset y compris la Liste arabe. Une manière d’obliger Binyamin Netanyahou à inclure les partis arabes et couper ainsi court aux critiques futures de la part de la droite au cas où Bleu-Blanc était appelé à former un gouvernement avec le soutien des partis arabes.

Photo Alex Kolomoïsky