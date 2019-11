Lors d’une conférence de presse, Benny Gantz a annoncé officiellement qu’il a échoué dans sa tentative de former un gouvernement. Comme Avigdor Lieberman l’après-midi, il a assuré avoir tout fait et tenté pour former un gouvernement d’union.

De manière prévisible, Benny Gantz s’en est pris uniquement et violemment à Binyamin Netanyahou, l’accusant d’avoir préféré ses intérêts personnels aux intérêts du pays: »Durant toute cette période je me suis heurté à une muraille d’acier destinée à protéger un seul homme » a notamment dit l’ancien chef d’état-major.

Dans un discours qui ressemblait à s’y méprendre à un discours de campagne, le président de Bleu-Blanc a repris les accusations « d’incitation » et « d’insultes personnelles » à l’encontre du Premier ministre, allant même jusqu’à faire allusion à l’atmosphère qui régnait avant l’assassinat d’Itshak Rabin!

Commence maintenant une période de 21 jours où un autre député pourrait en principe présenter un gouvernement mais la probabilité d’un tel scénario approche de zéro. La perspective de nouvelles élections devient donc de plus en plus réaliste avec une date évoquée autour du 10 mars.

Dans l’après-midi, lors de la séance du bloc de droite, le Premier ministre Binyamin Netanyahou avait encore lancé un ultime appel à Benny Gantz en lui demandant de « se défaire de Yaïr Lapid », principal obstacle, et de venir former un gouvernement qui affronterait les questions brûlantes sur le plan sécuritaire et économique.

Photo Flash 90