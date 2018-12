13h13: la ministre de la Culture et des Sports Miri Regev appelle au retour de la politique des éliminations ciblées: “La dissuasion reviendra lorsque la tête du serpent saura qu’elle est dans le viseur”. Le vice-ministre de la Défense Elie Ben-Dahan appelle non seulement à l’élimination des terroristes mais aussi à la destruction immédiate de leurs maisons et au banissement de leurs familles.

13h04: contrairement aux premières informations, le terroriste n’a pas été abattu mais il a réussi à s’enfuir vers Ramallah. C’est la raison pour laquelle Tsahal a établi un siège autour de la ville. Le terroriste est encore armé.

13h00: le président du conseil de Beit-El, Shaï Alon, accuse le gouvernement de restreindre Tsahal: “Il s’agit d’un incident extrêmement grave. Tsahal est capable de faire le travail mais l’échelon politique le freine. J’appelle le gouvernement de faire un temps d’arrêt et de revoir totalement sa politique sécuritaire concernant les axes routiers”.

12h50: le ministre Ouri Ariel lance un ultimatum: “Si le cabinet de sécurité ne se réunit pas d’ici dimanche pour prendre des décisions fortes pour rétablir la sécurité des habitants de Judée-Samarie, je réunirai le comité central du Ihoud Haleoumi pour envisager que nous quittions la coalition.

12h47: selon des témoins, le terroriste a arrêté sa voiture, en est sorti et s’est mis à tirer en direction de l’arrêt d’autobus. L’un des blessés, âgé de 21 ans, est toujours dans un état critique, touché en pleine tête.

12h40: le Hamas a publié un communiqué de victoire et de menaces après l’attentat: “L’action menée jeudi matin est une réponse aux crimes et aux actes commis par l’occupant dans la Rive occidentale occupée. Il y aura encore d’autres surprises. Les braises de la Rive occidentale consumeront l’occupant”. Plus tôt dans la matinée, l’organisation terroriste avait déploré la mort des deux “shahids”, Salah Barghouti et Ashraf Na’alweh, auteurs des attentats d’Ofra et de Barkan. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Tsahal a en effet retrouvé et éliminé l’auteur de l’attentat de Barkan, après presque dix semaines de traque. Il était responsable de l’assassinat de Kim Levengrod-Yehezkel hy”d et Ziv ‘Hadjbi.

11h22: Tsahal a renforcé ses effectifs dans la région de Binyamin et a établi un siège autour de la ville de Ramallah.

12h19: réaction du président du conseil régional de Binyamin, Israël Gantz: “Le terrorisme meurtrier relève une nouvelle fois la tête et nous ne resterons pas les bras croisés. J’exige du Premier ministre et ministre de la Défense de s’occuper sérieusement de ce problème comme il se doit. La première étape doit être l’interdiction formelle pour la population arabe de circuler sur la route 60. Parallèlement, il faut sortir de notre conception figée, comprendre que nous sommes en plein dans une nouvelle vague de terreur et pratiquer un traitement de racine réel contre les nids de terroristes. Les habitants de la région de Binyamin ne seront pas les canards du champ de tir des terroristes palestiniens”

12h06: le Magen David Adom annonce que deux des blessés ont succombé sur place à leurs blessures. Deux autres, gravement atteint ont été évacués vers l’hôpital Shaarei Tzedek à Jérusalem.

11h45: trois parmi les quatre blessés graves sont malheureusement dans un état critique.

11h38: selon les informations qui arrivent, les quatre blessés sont dans un état grave. Des secouristes du Magen David Adom ainsi que des infirmiers de Tsahal leur prodiguent les premiers soins sur place. L’attentat s’est produit à peine quelques kilomètres plus loin que l’attentat du carrefour d’Ofra. Les terroristes s’est à n’en pas douté inspiré de ceux d’il y a quelques jours.

11h32: le terroriste a été abattu par des soldats qui étaient sur place

11h31:des coups de feu ont été tirés depuis une voiture sur la route 60, au carrefour Assaf dans la région de Beit-El (Binyamin). Des premières informations font état de quatre blessés. On ne connaît pas encore l’état de gravité des blessures.

