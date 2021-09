Un terroriste a poignardé un policer israélien en faction à la Porte des Mashgi’him sur le Mont du Temple, non loin de la Porte des Lions. Le policier a été légèrement blessé. Le terroriste a été abattu et gravement blessé. Les responsables sécuritaires estiment que les violences arabes en divers points vont se développer au fur et à mesure que se poursuivent les recherches des six terroristes fugitifs et d’autant plus s’ils sont capturés.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90