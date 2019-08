Un terroriste au volant d’une voiture a foncé sur des personnes qui se trouvaient à l’arrêt du bus à l’entrée du village d’Eleazar, dans le Goush Etzion. Deux jeunes gens âgés de 17 et 19 ans ont été gravement blessés. Des soldats qui se sont rapidement rendus sur place ont éliminé le terroriste. D’importances forces de sécurité sont sur place et la circulation et fortement ralentie sur la route 60 depuis Jérusalem. Les deux blessés ont été transportés à l’hôpital Hadassa Ein Karem après avoir reçu des premiers soins sur place. L’un d’eux a été placé en respiration et coma artificiels.

Vidéo:

Photo Flash 90