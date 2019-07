Quatre personnes – probablement des soldats – ont été blessés à divers degrés au niveau du point de contrôle de ‘Hizmeh, à la sortie nord de Jérusalem. Le terroriste qui conduisait la voiture a foncé sur eux a réussi à s’enfuir. La police et l’armée sont à sa recherche. Les quatre blessés ont été soignés sur place par des secouristes du Magen David Adom et du Ihoud Hatzalah avant d’être transportés dans les hôpitaux Shaarei Tzedek et Hadassa du mont Scopus.

Plus tôt dans la journée, un terroriste en voiture avait tenté d’écraser un garde-frontières au carrefour Tsofim en Samarie. Il n’avait pas répondu aux signes des policiers lui demandant de ralentir et avait foncé sur l’un des policiers. Ce dernier a eu le temps de tirer mais sans atteindre le terroriste qui a réussi à s’enfuir.

Photo Meïr Vaknin / Flash 90