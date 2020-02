Dans la nuit de mercredi à jeudi un terroriste au volant de son véhicule a foncé en direction d’une groupe de soldats de la brigade Golani qui effectuaient une visite de la ville avant leur prestation de serment au Kotel. L’attentat a été commis dans une rue adjacente à l’ancienne gare ferroviaire. Treize soldats ont été blessés dont l’un est dans un état grave et deux autres atteints assez sérieusement. Ils ont tous été admis dans des hôpitaux de la capitale. Le terroriste a réussi à s’enfuir avant que les soldats n’aient réussi à armer leur fusil. Le forces de sécurité, le Shin Bet et la police sont à sa recherche. Son véhicule a été retrouvé un peu plus tard à Beit Lehem.

Vidéo:

Photo Magen David Adom