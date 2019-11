Le président d’Israël Beiteinou Avigdor Lieberman a convoqué une conférence de presse où il devait annoncer sa décision. Il a commencé par dire qu’il a déployé tous les efforts possibles, « soulevé chaque pierre » pour arriver é son souhait premier, la formation d’un gouvernement « national-libéral » qui devrait urgemment s’attaquer aux deux défis principaux: la sécurité à l’économie. Il a regretté que cela n’a pas été possible, et en a attribué la responsabilité partagée à Bleu-Blanc et au Likoud , les accusant d’avoir « traîné le pieds » et « saboté toute chance d’un tel gouvernement », Bleu-Blanc pour son refus du compromis du président Rivlin et le Likoud pour le refus de Binyamin Netanyahou de se séparer de ce que l’ancien ministre continue à appeler « le bloc orthodoxe-messianique ». « Toute cette période s’est caractérisée par des accusations mutuelles entre ces deux partis qui ont fait semblant de négocier », a-t-il noté. Lieberman a également révélé avoir reçu des propositions des plus alléchantes de la part des deux grands partis, y compris une place de Premier ministre en rotation, mais qu’il les a refusées « au nom de ses principes et de son objectif de gouvernement d’union ». « Nous ne vendrons pas nos principes contre des sièges, même s’il s’agit des sièges les plus rembourrés de la classe », a encore une fois dit le président d’Israël Beiteinou.

Avigdor Lieberman a ensuite mis en garde contre ce qu’il a appelé « l’alliance antisioniste » entre les orthodoxes et la Liste arabe unifiée, selon lui « le plus grand danger actuel pour Israël »! Il a rappelé pour exemple les compliments mutuels remarqués échangés mardi entre Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) et Ahmad Tibi (Liste arabe) lors d’une séance de la commission des Finances ainsi que le silence des partis orthodoxes face aux propos incendiaires antisionistes du Rabbi de Satmar actuellement en Israël . Il a appelé à un gouvernement d’union des partis sionistes avec la signature d’une « Charte sioniste ». Tout en exprimant son profond respect au président de l’Etat Reouven Reouven il s’est démarqué de ses déclarations récentes et a déclaré qu’il faut dire la vérité telle qu’elle est: les députés arabes à la Knesset constituent une « cinquième colonne ».

Concernant l’avenir immédiat, l’ancien ministre de la Défense a annoncé officiellement qu’il ne se joindrait ni à un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes ni à un gouvernement étroit qu’il soit de droite ou de centre-gauche. Sa décision tant attendue rapproche définitivement la tenue de nouvelles élections, même s’il a estimé que les 21 jours qui restent pourraient apporter des options.

Concernant le prochain gouvernement, Avigdor Lieberman a émis le souhait qu’il propose une fois pour toutes une loi d’élection directe du Premier ministre et une réforme du système électoral afin d’assurer une gouvernance stable et efficace.

Avigdor Lieberman a ensuite répondu à des questions des journalistes.

En clair, à moins d’une modification dramatique de dernière minutes, Benny Gantz remettra mercredi soir minuit son mandat au président Rivlin et commencera une période – inutile ‘- de 21 jours durant laquelle tout autres député pourra se présenter chez le président pour lui dire « j’ai un gouvernement ». Scénario à probabilité quasi-nulle ce qui signifie de nouvelles élections dont le résultat risque d’être similaire aux deux précédents!

Photo Hadas Parush / Flash 90