Tremblement de terre politique en Israël: le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a décidé de mettre en examen le Premier ministre Binyamin Netanyahou dans les dossiers 1000 et 2000 pour « fraude et abus de confiance » et pour « corruption, fraude et abus de confiance » dans le dossier 4000 (Bezeq-Walla).

Après plusieurs années d’enquêtes, la décision a été prise après plusieurs jours d’une nouvelle série d’auditions avec les avocats du Premier ministre et trois semaines de discussions au sein de l’équipe du conseiller juridique du gouvernement.

La lettre officielle a été remise au président de la Knesset afin que le Premier ministre puisse annoncer à la Knesset s’il désire demander une immunité afin de continuer à être en poste avant le début de son procès.

Les réactions dans la classe politique sont très nombreuses et tranchées. Au Likoud on dénonce une « persécution systématique et sélective du Premier ministre » et dans l’opposition on exige la démission immédiate du Premier ministre.

Dès l’annonce de la nouvelle, de dizaines de partisans du Premier ministre se sont rassemblés près de sa résidence à Jérusalem.

Photo Miriam Alster / Flash 90