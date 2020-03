Le président de la Knesset Yuli Edelstein a repoussé lundi soir l’appel de la Cour suprême qui lui demandait de réunir une séance « plénière » destinée à voter son remplacement par Meïr Cohen (Yesh Atid). Yuli Edelstein a rejeté ce qu’il a appelé un « ultimatum »: « Je considère que l’ingérence de la Cour suprême dans les décisions du président de la Knesset quant à la fixation de l’ordre du jour est un fait sans précédent et n’est pas judicieuse en cette période. Je ne puis céder devant cet ultimatum car ce serait accepter que c’est la Cour suprême qui fixe l’ordre du jour des débats à la Knesset et non son président. En raison des circonstances particulières et avec tout le respect, je ne puis donc accéder à la demande de la Cour et fixer une date exacte pour introduire cette question dans l’ordre du jour tant que la situation politique ne se sera pas éclaircie ».

Mais la Cour suprême n’a pas tardé à répondre, et les juges ont confirmé qu’ils détiennent le vrai pouvoir dans le pays. A l’unanimité ils ont ordonné au président de la Knesset de réunir d’ici mercredi une séance consacrée à l’élection d’un nouveau président à sa place. Dans leurs attendus, ils ont considéré qu’il n’était pas dans les prérogatives du président de la Knesset de repousser un tel vote. La présidente Esther Hayut a eu des mots particulièrement durs envers Yuli Edelstein allant jusqu’à l’accuser « d’agir contre les bases de la démocratie »!!

Rappelons que la selon la tradition parlementaire israélienne, un nouveau président de la Knesset est élu le jour de la présentation d’un nouveau gouvernement. Dans le cas présent, Benny Gantz et Bleu-Blanc veulent avancer les choses afin de pouvoir contrôler la Knesset et faire voter des lois qu’ils souhaitent et en premier lieu celle interdisant à Binyamin Netanyahou de former un gouvernement.

Photo Hadas Parush / Flash 90