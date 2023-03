A la fin de la mandature de la précédente Knesset avait été adoptée en première lecture une proposition de loi relative au port d’un bracelet électronique pour les conjoints violents contre lesquels une injonction d’éloignement a été adopté.

Plusieurs femmes victimes de violences ont témoigné que malgré les injonctions d’éloignement prononcées, leur conjoint violent avait toujours réussi à entrer en contact avec elles voire à leur faire, à nouveau, du mal.

Les services sociaux proposent, la plupart du temps, à la femme maltraitée et en danger de rejoindre un refuge tenu secret pendant que le conjoint violent continue à se promener librement, après avoir purgé une peine de prison ou pas.

D’après les données du centre de recherche et d’information de la Knesset, pendant ces trois dernières années, ce ne sont pas moins de 700 plaintes par an qui ont été déposées pour non-respect de l’injonction d’éloignement.

Certaines femmes ont été assassinées par leur conjoint alors même qu’une injonction d’éloignement avait été prononcée contre eux.

La loi qui impose de doter chaque conjoint reconnu coupable de violence et représentant un danger pour sa femme et ses enfants d’un bracelet électronique, a donc été adoptée en première lecture en 2022.

Depuis la mise en place de la nouvelle Knesset, ce projet de loi n’a pas avancé. Le député Guidon Saar a décidé de le déposer sur la table du parlement afin qu’il soit définitivement adopté.

Mais les ministres ont décidé de repousser de six mois le traitement de ce projet de loi. En attendant, le gouvernement devrait présenter sa propre proposition sur le sujet.

Le bureau du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a fait savoir: »La proposition de loi de Guidon Saar a été repoussée de six mois, mais la proposition gouvernementale sera présentée d’ici peu. Le ministre Ben Gvir travaille en ce moment très dur et rencontre les principaux acteurs pour étoffer son opinion sur la loi. La loi fera l’équilibre entre rendre justice aux femmes qui sont victimes de ces ignobles personnes et empêcher la possibilité de nuire à un homme par une fausse accusation ».