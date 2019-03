Un terroriste arabe a lancé mardi midi une bouteille incendiaire sur le poste de police situé sur l’Esplanade du Temple. Un policier a été légèrement blessé du fait de l’inhalation de la fumée et a été évacué vers l’esplanade du Kotel.

L’auteur a été arrêté. La police a momentanément fermé les portes d’accès à l’esplanade et a demandé aux fidèles qui priaient dans la mosquée d’en sortir. Une partie d’entre eux ont refusé de sortir et se sont barricadés à l’intérieur. Des groupes de musulmans, accompagnés de “dignitaires”, ont ensuite affronté les effectifs de gardes-frontières dépêchés sur les lieux.

Ces nouvelles violences et provocations musulmanes interviennent alors que des pourparlers se déroulent entre Israël et la Jordanie pour régler la question de la Porte de la Miséricorde et du fait accompli commis par des organisations musulmanes sur ce lieu.

Vidéo:

#مباشر قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى من عدة أبواب وتعتدي بالضرب المبرح والهروات على المصلين وموظفي الأوقاف في صحن قبة الصخرة Publiée par ‎شهاب‎ sur Mardi 12 mars 2019

Tentative d’attentat à Kiryat Arba

Par ailleurs, presque au même moment, un terroriste armé d’un couteau a tenté de poignarder des soldats en poste près de Beit-Hashalom, située entre Kiryat Arba et le Caveau des Patriarches . Il a été abattu avant d’avoir pu atteindre les soldats.