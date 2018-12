Le porte-parole de Tsahal en langue arabe, Avi’haï Edery, a lancé un appel aux habitants libanais des villages frontaliers concernés par la présence de tunnels souterrains creusés près de leurs maisons ou carrément en-dessous et leur demandent de quitter provisoirement leurs demeures.

Dans son communiqué, Tsahal avertit ces habitants que “leur lieu de résidence est devenu un baril de poudre” et qu’au besoin Tsahal causera des dégâts à leurs maisons en détruisant les tunnels. Avihaï Edery a averti que Tsahal est déterminé à aller jusqu’au bout dans cette opération et que le Hezbollah ainsi que le gouvernement libanais seront tenus pour responsables pour toutes les conséquences devenues inévitables. Il a demandé aux habitants de s’adresser au Hezbollah pour lui demander des comptes sur le fait qu’il les prenne ainsi en otages.

Le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a réagi à la découverte d’un second tunnel souterrain dimanche matin : “Tsahal et tous ses associés continuent à agir au nord avec grand succès. Avec méthode et détermination, nous détruisons l’arme stratégique des tunnels souterrains du Hezbollah. Cette opération n’en est qu’à ses débuts et il nous faudra du sang-froid et de la patience. Nous poursuivrons cette opération jusqu’à son achèvement complet”.

Photo Yaakov Lederman / Flash 90