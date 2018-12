L’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis Ron Dermer a publié un message à l’intention de l’Administration américaine pour son soutien sans faille au droit d’Israël à la légitime défense, que ce soit face au Hamas que face au Hezbollah ainsi qu’à l’installation de l’Iran en Syrie. Il a également remercié le Qatar et l’émissaire de l’ONU Nikolaï Mladenov pour leur aide concernant l’apaisement de la situation dans le Néguev occidental et l’aide humanitaire apportée à la population de la bande de Gaza.

Le député Haïm Yalin (Yesh Atid) habitant de cette région et ancien président du conseil régional Eshkol, est moins “politique” que ses collègues de l’opposition, et il se félicite de la décision de lancer l’opération “Bouclier du Nord”. Il a adressé ses encouragements à Tsahal et aux habitants du nord ainsi qu’aux responsables des conseils régionaux. Il a rappelé que les tunnels souterrains terroristes constituent la menace la plus grave pour Israël car elle se développe en secret.

Concernant le front sud, le ministre du Logement et de la

Construction Yoav Galant a voulu préciser que l’opération qui se déroule au nord ne doit pas faire oublier une donnée fondamentale: une vaste opération anti-terroriste sera inéluctable face au Hamas, mais en temps jugé opportun par le cabinet de sécurité et par Tsahal. Le ministre a également dénoncé la récupération politique par l’opposition de l’opération “Bouclier du Nord”.

Photo article Miriam Alster / Flash 90