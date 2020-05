Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, est célèbre pour ses travaux sur la résilience. Il a accordé un long entretien à LPH NEW autour des questions relatives à la résilience. Dans son discours sans langue de bois, il évoque les ressources activées par le peuple juif pour faire face à l’adversité et survivre. Le regard de Boris Cyrulnik sur la particularité d’Israël, la gaieté de Tel-Aviv et la formidable réussite de la « startup nation », met en perspective les conditions qui ont permis la renaissance – improbable – d’Israël.

Q : La résilience, comment la définir ? Comment s’active-t-elle, se décrète-t-elle ?

Il y a deux origines au mot résilience. Le métal résiste à une certaine pression pour reprendre ensuite sa forme initiale. Dans les chemins de fer, les tampons dits résilients entre les wagons sont changés lorsqu’ils perdent cette capacité de résilience. Nous employons le mot résilience au sens végétal du terme. Les agriculteurs et les géographes ont été parmi les premiers à utiliser ce terme ; un sol est dit résilient quand, après une inondation ou un incendie, une autre forme de vie apparaît.

La vie renaît, mais en prenant une autre forme.

