Selon les chiffres du conseil de la Sécurité nationale, pour la première fois depuis deux mois, le taux de contamination du Covid19 est redescendu en-dessous de 1, c’est à dire qu’une personne atteinte du virus en contamine moins qu’une autre en moyenne. Cette donnée pourrait indiquer que la maladie est en régression dans le pays. Par ailleurs, le nombre de nouveaux malades déclarés en 24h est redescendu en dessous du chiffre de dix-mille.

Sur le plan de la vaccination, le ministère de la Santé a annoncé que près de 2,4 millions de personnes avaient reçu leur première dose, et presque 700.000 leur seconde dose soit 7,8% de la population, toujours le plus haut taux du monde. Le ministre de la Santé Yuli Edelstein a une nouvelle fois félicité les équipes hospitalières et des dispensaires pour leur travail consciencieux et intensif.

Il y a actuellement en Israël 82.500 malades, dont 1132 dans un état grave, 367 dans un état critique et parmi eux 317 sous assistance respiratoire. Le nombre de décès a atteint 4179.

A noter aussi que 4268 personnes atteintes du Corona font partie des équipe hospitalières dont 444 médecins et 1098 infirmiers et infirmières.

