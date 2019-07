La présidente de la Croatie Kolinda Grabar-Kitarović a entamé une visite officielle en Israël en étant reçue par le président de l’Etat Reouven Rivlin. Après les cérémonies protocolaires, les deux dirigeants ont fait uen déclaration commune avant d’avoir un entretien en tête-à-tête. Il s’agit de la troisième rencontre entre eux, « ce qui illustre parfaitement l’amitié chaleureuse et les liens de plus en plus solides entre les deux pays », a dit Reouven Rivlin.

Le président israélien a remercié son homologue croate pour le soutien de son pays dans les forums internationaux et ses prises de position en faveur d’Israël. Il a émis le souhait que l’amitié entre Israël et la Croatie se transforme à terme en « coopération stratégique ».

La Croatie prendra la présidence tournante de l’Union européenne en 2020 et Kolinda Grabar-Kitarović a promis que son pays oeuvrera pour rééquilibrer la politique de l’UE envers Israël. Reouven Rivlin a surtout insisté sur le rôle que devrait (en principe) jouer l’Europe face à la menace iranienne, soulignant que ce pays ne représemte pas seulement un danger pour Israël mais pour tout le monde libre.

Enfin, il a invité la présidente croate à venir assister aux cérémonies qui marqueront le 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz, qui auront lieu en janvier 2020: « Cent ans d’histoire sont devenues un charnier. Un travail commun de mémoire et d’éducation est la meilleure voie pour construire un avenir meilleur pour nous tous, sans racisme, sans haine sous toutes ses formes ».

Il faut rappeler que durant la Shoah, la Croatie vécut de 1941 à 1945 sous le régime pronazi des Oustachis du sinistre Anton Pavelic. Cette dictature meurtrière construisit des camps de concentration sur le territoire croate et se signala par de nombreux massacres de populations serbes, tziganes et juives de Croatie et de Bosnie-Herzégovine,

Prenant la parole, la présidente Kolinda Grabar-Kitarović a souligné avec satisfaction les très bonnes relations entre les deux pays et exprimé sa joie de revenir en Israël dans le cadre de sa fonction. Concernant la politique croate sur le plan international concernant Israël, elle a précisé: « La Croatie a soutenu Israël et continuera à le faire dans le futur et lorsque nous serons à la présidence de l’union européenne nous ferons en sorte qu’Israël fasse entendre sa voix ». Elle a rappelé la présence à Dubrovnik de la deuxième plus ancienne synagogue d’Europe et a assuré que les autorités s’emploient à la préserver.

Sur la mémoire de la Shoah sujet délicat, elle a indiqué que son gouvernement fait beaucoup sur le plan de l’éducation. Elle a rappelé que lors de son séjour, elle signera un accord d’entente avec le musée Yad Vashem pour lancer des programmes éducatifs sur cette période dans les écoles croates. Depuis 2005, trois-cent cinquante enseignants croates ont déjà suivi des stages de formation pour l’enseignement de la Shoah dans le cadre de Yad Vashem et sept-cent cinquante sur le rôle de la Croatie durant cette période.

Enfin, la président croate a mis en évidence la coopération intense entre Israël et la Croatie dans le domaine économique, militaire et technologique, et a proposé que son pays devienne « la porte d’entrée » pour le commerce israélien à destination de l’Europe centrale.

La présidente Kolinda Grabar-Kitarović sera également reçue par le Premier ministre Binyamin Netanyahou.

Photo