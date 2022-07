Shay Ben Shlomo, un des blessés de l’attentat à Elad au mois de mai dernier, est rentré chez lui, sur ses deux pieds.

Le soir de Yom Haastmaout, deux terroristes arabes avaient attaqué à coups de hache des promeneurs dans un parc à Elad. Le bilan est terrible: Yonathan Havakouk, Boaz Gol et Oren Ben Yiftah ont été assassinés et trois personnes blessées.

Parmi les blessés, Shay Ben Shlomo est dans un état critique. Il a pris plusieurs coups sur la tête. Il subira plusieurs opérations et sera dans le coma pendant une semaine et demi.

Trois mois plus tard, il est rentré chez lui, sur ses deux pieds et a pu embrasser ses enfants. Ces derniers étaient présents au moment où il a été sauvagement attaqué par le terroriste. Sa fille aînée avait réussi à éloigner ses petits frères et lui-même les avait mis définitivement à l’abri avant de perdre connaissance.

Il a été accueilli chez lui par des chants et des danses et a pu retrouver son foyer en bonne santé.