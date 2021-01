La compagnie américaine « Moderna », concurrente de « Pfizer » a annoncé que le ministère israélien de la Santé a donné son aval au vaccin contre le Covid19 qu’elle a mis au point. Il s’agit du troisième pays qui valide ce vaccin, après les Etats-Unis et le Canada. Le Pdg de Moderna Stephane Bancel a remercié Israël et a indiqué qu’un accord avait été conclu pour la fourniture de 6 millions de doses dont la première livraison devrait arriver en Israël la semaine prochaine. Il a remercié le ministère israélien de la Santé pour ses efforts déployés dans le but d’homologuer le vaccin.

Jusqu’à présent, Israël est cité en exemple dans de nombreux pays pour la rapidité de l’opération de vaccination de sa population.

Vidéo :

Photo Yossi Aloni / Flash 90