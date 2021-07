Les trois cinéastes israéliens, Rudy Rochman, Noam Leibman et Edouard David Benaïm, enlevés par les services secrets nigérians il y a presque trois semaines ont été libérés. Ils ont été rapatriés mercredi en Israël. Ils étaient partis dans le cadre de la réalisation d’un grand documentaire inédit sur les nombreuses tribus juives « perdues » en Afrique, « We Were Never Lost ». Au Nigéria, ils étaient en contact avec la tribu des Igbos qui sont en conflit avec le gouvernement.

Photo Instagram / Twitter