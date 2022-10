La Russie a bombardé aujourd’hui (lundi) plusieurs villes ukrainiennes dont Kiev.

Alors que de très nombreux fidèles juifs célébraient le premier jour de Souccot dans la soucca de la synagogue JCC – Habad de Kiev, ils ont été surpris par les bombardements russes. Ils se sont abrités dans la cave de la synagogue où ils sont restés toute l’après-midi. Il s’est avéré que des missiles sont tombés à 100 mètres de la synagogue.

Le Premier ministre Yaïr Lapid a condamné les frappes russes d’aujourd’hui qui ont fait au moins 10 morts et une soixantaine de blessés: »Je condamne fermement les attaques russes contre la population civile à Kiev et dans d’autres villes d’Ukraine. J’adresse nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple ukrainien ».

La réponse russe ne s’est pas faite attendre. Par la voix de son ambassadeur en Israël, Moscou a réagi aux condamnations israéliennes en prétendant que les frappes d’aujourd’hui étaient ciblées sur les infrastructures militaires, de communication et d’énergie et en reprochant à Israël d’être resté silencieux après »les attaques néo-nazies et terroristes contre le pont de Crimée », selon le langage du communiqué.