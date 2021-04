Le journaliste Boaz Golan, (Aroutz 20) a réussi à obtenir des détails sur la teneur de l’entretien qui a eu lieu vendredi entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Yamina Naftali Benett. Selon Boaz Golan, les deux hommes ont convenu d’ouvrir une nouvelle page dans leurs relations et de se concerter désormais sans intermédiaires pour ce qui concerne la formation d’un gouvernement ensemble. Ils ont également exprimé leur souhait de former un gouvernement de droite, si possible sans associés de gauche. L’optimisme était de rigueur à l’issue de leur rencontre quant à la possibilité des deux hommes à travailler ensemble. Il n’y a pas eu toutefois de décision concrète et les contacts reprendront ces prochains jours.

Naftali Benett doit rencontrer samedi soir Yaïr Lapid qui va exiger de lui un engagement ferme de ne pas aller avec Binyamin Netanyahou en échange – peut-être – d’une priorité dans une rotation comme Premier ministre d’un « gouvernement de changement ». Au parti Yamina « le bruit court » que Benett aurait une préférence pour entrer dans un gouvernement Netanyahou même s’il n’a pas encore pris une décision définitive, à deux jours du défilé des partis à la résidence du président de l’Etat pour recommander le candidat qui sera chargé de (tenter de) former un gouvernement.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90