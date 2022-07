Le journaliste Boaz Bismuth a annoncé sa candidature aux primaires du Likoud qui doivent se tenir le 10 août.

Né à Rehovot de parents tunisiens, il effectue une partie de ses études à Paris d’où sa maitrise parfaite de la langue française. Il intègre ensuite de grandes rédactions israéliennes, comme Maariv et Yediot Aharonot. Son sens du journalisme et des relations publiques lui permet d’interviewer de nombreuses personnalités, y compris du monde arabe et de couvrir des événements historiques. Ainsi, il sait jouer de son passeport français pour interviewer l’ancien président iranien, Ahmadinejad, qui ne savait pas qu’il parlait à un… Israélien. En 2004, il est nommé ambassadeur d’Israël en Mauritanie, pays musulman, où le nombre de Juifs se compte sur les doigts d’une main.

En 2018, il est nommé rédacteur en chef du quotidien Israël Hayom, poste qu’il quitte au début de l’année 2022.

Depuis 2020, il est aussi membre du panel d’éditorialistes de l’émission Oulpan Shishi sur la chaine N12.

Proche de Binyamin Netanyahou, il s’est donc décidé à franchir la fine ligne qui le séparait d’une entrée dans la vie politique. »Le temps est venu de servir le public au sein du Likoud qui a toujours été ma maison idéologique ».

Dans une vidéo publiée sur Twitter, il annonce sa candidature non sans une pointe d’humour : »Que n’avez-vous pas dit sur moi? Que j’étais pro-Likoud, que j’étais pro-Netanyahou, que j’étais de droite. Eh bien, vous aviez raison: c’est pour cela que j’ai décidé d’entrer en politique et si déjà alors au Likoud ».