Chaque année, peu avant les fêtes de Tichri, la Commission Culture de la Loge B’NAI B’RITH Robert Gamzon de JERUSALEM organise une manifestation en rapport avec les solennités religieuses à venir.

Elle aura lieu le Mardi 31 Août prochain, à 19 h,

par Visio- zoom.

Nous recevrons deux personnalités éminentes :

– le Rav Yonathan Seror ,

Rabbin de la Communauté Toledot Yits’hak à Tel Aviv,

qui nous entretiendra de :

» Quand musique et spiritualité font un. Comment se préparer aux fêtes de Tichri ? «

– Monsieur Albert Bouhadana ,

Ministre Officiant Honoraire de la Grande Synagogue

de la rue Chasseloup-Laubat à Paris,

qui interprètera des airs liturgiques en rapport avec les fêtes de Tichri.