Ofra Haza et Zohar Argov sont deux monuments de la chanson israélienne décédés jeunes. Elle à 42 ans, lui à 32 ans. Malgré leur jeune âge au moment de leur disparition, leur héritage culturel est important et a marqué toute une génération.

En 2023, les deux chanteurs sortent un nouveau duo, sur une chanson que ni l’un ni l’autre n’ont jamais connue. Cet exploit a été rendu possible par la société Session 42 en coopération avec Kan et l’utilisation de l’intelligence artificielle. On vous explique et ensuite écoutez, c’est bluffant.

A l’occasion des 75 ans de l’Etat d’Israël, le service public Kan a voulu faire revivre Haza et Argov à travers un nouveau duo, qui n’a jamais existé de leur vivant. La chanson, »Kan leolam » (Ici pour toujours) a été écrite ces derniers mois par Ron Bitton, Roy Mahlouf et Tal Forer. Afin de la faire chanter par les deux chanteurs disparus, des prélévements de leur voix ont été réalisés et »enseignés » au système d’intelligence artificielle qui se les ait appropriés dans toutes leurs nuances et particularités.

Des chanteurs contemporains ont ensuite »appris » au système d’intelligence artificielle la chanson récemment écrite.

Le résultat final est celui d’un duo bluffant entre Zohar Argov et Ofra Haza, comme si c’était véritablement eux qui chantaient.

Les familles Argov et Haza ont donné leur accord et ont été impressionnées par le résultat: »Quand on m’a fait écouter la chanson pour la première fois, j’ai pleuré », a témoigné Amnon Argov, le frère de Zohar, »J’ai ressenti comme un coup de poing dans le ventre, une sensation de manque pour mon frère disparu et comme si tout d’un coup il réapparaissait ».

Les neveux d’Ofra Haza ont reconnu qu’ils avaient été sceptiques lorsqu’on leur a présenté le projet. Ils ne pensaient pas que le logiciel pourrait reconstituer fidèlement la voix de leur tante. Une fois qu’ils ont entendu le résultat final, ils ont été très émus: »Nous sommes heureux de pouvoir rendre Ofra accessible à la jeune génération et de perpétuer son héritage ».

La chanson sur laquelle Haza et Argov ont été réunis parle de nostalgie de l’Israël d’avant, en cette période où les différentes parties du peuple semblent s’éloigner les unes des autres.