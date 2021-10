Pour la cinquième fois en dix ans, et cette année dans une ampleur jamais vue, un gigantesque exercice aérien a débuté dimanche en Israël, en présence d’appareils de huit armées de l’air et celle de ministres de la Défense de plusieurs pays dont celui des Emirats arabes unis. Les exercices se dérouleront sur trois jours et simuleront divers scénarios de combats aériens ou d’attaques au sol, de jour comme de nuit, ainsi que des opérations conjointes entre plusieurs armées de l’air. Il s’agit d’un événement très important pour Israël sur le plan stratégique régional. Pas moins de 1500 pilotes et officiers prennent part à cet exercice, dont des Français et des Indiens, et pour la première fois, des Britanniques.

Le commandant de l’armée de l’air de Tsahal, général Amikam Norkin, a déclaré : « Le Moyen-Orient est une zone complexe et qui se modifie tout le temps. Les défis auxquels nous faisons face vont en se multipliant et nous devons donc toujours devancer nos ennemis. L’armée de l’air s’entraîne régulièrement afin de se tenir prête pour une large spectre de scénarios d’urgence. Nous évoluons dans les airs dans le cadre d’une coalition et dans un espace aérien réduit, aile contre aile, avec les armées de l’air américaine, allemande, britannique, italienne, grecque, indienne et française. Les menaces contre Israël proviennent de plusieurs directions, depuis la bande de Gaza jusqu’à l’Iran, en passant par la Syrie et le Liban. Cet entraînement conjoint nous permet d’apprendre des autres armées de l’air – et vice-versa – et prépare nos hommes aux scénarios en temps réel afin de réussir dans notre mission de défense des citoyens de l’Etat d’Israël ».