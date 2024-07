Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, en tournée à Singapour, a tenu à souligner, ce mercredi, que les États-Unis n’étaient pas impliqués dans l’élimination du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran.

Il n’a pas voulu non plus se lancer dans des spéculations sur les conséquences possibles de la mort de Haniyeh. En revanche, il a indiqué que les Etats-Unis poursuivraient leurs efforts en vue d’un cessez-le-feu qui pourrait mettre un terme à la guerre entre Israël et le groupe terroriste Hamas.

Blinken a encore déclaré qu’il était « d’une importance vitale que les USA contribuent à mettre fin à la souffrance des Palestiniens à Gaza ». Il a ajouté : « Il est d’une importance capitale de faire rentrer chez eux les otages, dont certains sont américains ».