Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a évoqué aujourd’hui (lundi) la proposition d’accord de libération des otages et a affirmé: ”La proposition de Biden est réaliste, nous avons vu que le monde entier la soutient. Le monde entier la soutient, sauf le Hamas qui a accepté mais sous conditions. Il est même revenu sur des points qu’il avait acceptés auparavant. Je pense toujours que cet accord peut être atteint”.

Pour Blinken: ”Le moyen le plus rapide pour parvenir à la fin du conflit est de rendre les otages mais il n’y a qu’un homme, apparemment caché sous terre à Gaza qui a la possibilité de décider si oui ou non. Je ne sais pas s’il donnera la réponse positive que le monde attend et demande”.

Concernant ”le jour d’après”, le Secrétaire d’Etat américain a déclaré: ”Il y a trois scénarios que nous ne laisserons pas se produire: une occupation israélienne à Gaza, un pouvoir tenu par le Hamas ou le chaos, l’anarchie, l’instabilité gouvernementale. Nous avons dit aux Israéliens que nous attendons qu’ils développent leurs projets, nous n’avons encore rien vu”.