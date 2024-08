Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a exhorté tous les pays liés au conflit au Moyen Orient à ne pas prendre de ‘mesures provoquant l’escalade’.

« À l’heure actuelle, la région s’oriente vers plus de conflits, plus de violence, plus de souffrances, plus d’insécurité. Et il est crucial que nous brisions le cycle. Et cela commence par un cessez-le-feu », a déclaré Blinken, cité par la chaine américaine CNN.

Il a estimé en outre que ‘toutes les parties devaient trouver des raisons de parvenir à un arrangement au lieu de chercher des raisons de le retarder ou de le rejeter’.

Blinken a ajouté qu’il s’était entretenu avec ses homologues dans la région au cours des dernières 24 heures et que ces derniers cherchaient les moyens de parvenir à un cessez-le-feu. Il s’est dit confiant quant à la conclusion d’un accord parce qu’il était ‘impératif de le faire’.