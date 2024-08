Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, qui effectue depuis dimanche soir une nouvelle tournée en Israël et dans la région, a été reçu dans la matinée par le président de l’Etat Itshak Herzog. Au cours de l’entretien, Blinken a qualifié sa nouvelle visite de ‘moment décisif’ estimant même que c’était ‘peut-être la dernière chance pour un accord concernant les otages’.

Il a ajouté que ‘la proposition de compromis actualisée de Washington et des médiateurs était probablement la meilleure jamais soumise’ et qu’il ‘était temps d’arrêter de chercher des excuses pour refuser l’accord’.

Il a toutefois admis : « Je sais que c’est un moment difficile pour Israël. Nous sommes très préoccupés par la possibilité d’attaques de la part de l’Iran, du Hezbollah et d’autres sources ». Et de rappeler le soutien apporté à Israël par les Américains, en précisant : « Les États-Unis déploient des forces ici pour dissuader et, si nécessaire, se défendre contre toute attaque ».

Dans sa réponse, le président israélien Herzog a tenu à souligner que c’était le Hamas qui empêchait la conclusion d’un accord. « Nous sommes entourés de terrorisme venant des quatre coins du pays, a-t-il indiqué – et nous nous battons en tant que peuple fort et déterminé – et cela se reflète également dans l’approche du Hamas dans les négociations pour la libération de nos otages ».

« Nous espérons toujours que nous pourrons avancer dans les négociations qui sont menées par les médiateurs. Et je tiens à remercier les États-Unis, l’Égypte et le Qatar pour leurs efforts en faveur de cette noble cause. Il n’y a pas de plus grand objectif humanitaire ni de raison humanitaire plus élevée que de ramener nos otages à la maison, comme cela aurait dû se produire il y a longtemps. Nous voulons les voir rentrer à la maison le plus rapidement possible », a-t-il conclu.

Après cet entretien, Blinken a rencontré le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou à Jérusalem.