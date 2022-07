Hier soir (samedi), le ministre de la Défense Benny Gantz s’est entretenu avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Les discussions ont tourné autour des retombées de la visite du Président Biden en Israël et en Arabie Saoudite et sur la façon d’approfondir la coopération régionale en matière de défense sous la houlette américaine.

Blinken et Gantz ont également évoqué l’Iran et les négociations en cours pour un accord sur le nucléaire. Il a aussi été question du conflit qui oppose Israël au Liban concernant la délimitation de la frontière maritime. Sur ce dernier sujet, il semblerait que des avancées ont été obtenues.

Benny Gantz a détaillé les mesures qui sont prises pour assurer la stabilité en Judée-Samarie et à Gaza et a affirmé que Tsahal enquêtait toujours sur les événements qui ont conduit à la mort de la journaliste Shireen Abou Akleh et assuré que les Israéliens transmettront leurs conclusions aux Américains.

Dans le communiqué publié par le porte-parole de Blinken après l’entretien avec Gantz, il est précisé: »Blinken a insisté auprès du ministre Gantz sur sa conviction que les Israéliens et les Palestiniens ont le droit au même niveau de sécurité, de liberté et de démocratie. Blinken a évoqué le sujet de la mort tragique de la journaliste Shireen Abou Akleh et sur la nécessité d’assumer ses responsabilités à ce sujet ».

Rappelons que cette journaliste tuée au mois de mai dernier lors d’un échange de tirs entre Tsahal et des terroristes à Djénine avait également la citoyenneté américaine. Jusqu’à maintenant, les différentes enquêtes n’ont pas pu déterminer avec certitude d’où venait la balle qui lui a été fatale.

Mardi dernier, le secrétaire d’Etat américain a reçu, à Washington, les proches d’Abou Akleh après qu’une entrevue avec Joe Biden leur a été refusée lors de la venue de ce dernier en Israël. Ils se sont donc déplacés aux Etats-Unis sur invitation d’Antony Blinken.

La famille de la journaliste soutient la thèse selon laquelle ce sont les soldats israéliens qui l’ont tuée et l’ont exprimée très clairement à l’administration américaine: »Les Etats-Unis ont trop longtemps permis à Israël de tuer sans être inquiété grâce à des livraisons d’armes, tout en jouissant d’une immunité totale et d’une protection diplomatique. Le fait qu’Israël ne soit jamais puni conduit à une impunité, nous sommes là pour arrêter ce phénomène ».

La famille exige une enquête américaine sur les faits. Blinken ne s’est pas engagé à cela mais leur a promis une totale transparence.

