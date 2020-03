En attendant de vouloir empêcher par une loi Binyamin Netanyahou de former un gouvernement, Bleu-Blanc planche déjà sur un autre projet: éjecter Yuli Edelstein de la présidence de la Knesset pour le remplacer par Meïr Cohen (Yesh Atid). Cette nouvelle a été confirmée mercredi soir par des membres du parti de Benny Gantz. Ce dernier cherche maintenant à mobiliser 61 députés et aura donc besoin d’Israël Beiteinou et surtout de tous les députés de la Liste arabe unifiée. Ces derniers entendent monnayer très fort un soutien à cette initiative d’autant plus qu’ils sont en colère contre Bleu-Blanc qui selon eux « leur a tourné le dos » lors de la campagne.

Si Bleu-Blanc arrive à ses fins, Benny Gantz pourrait proposer cette motion au vote dès la première séance de la 23e Knesset le 16 mars. Yuli Edelstein n’a pas encore réagi à cette information qui confirme que Bleu-Blanc est davantage une force de sape et de nuisance qu’un parti qui a des idées à proposer.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90