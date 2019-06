Après les critiques de plus en plus nombreuses venues de l’intérieur quant aux tensions au sein du quatuor de tête et à la lenteur des prises de décisions qui en découle, la liste Bleu-Blanc semble s’être mise en campagne ou du moins c’est ce qu’elle tient à montrer.

Sur le plan tactique, la direction de Bleu-Blanc a décidé de mener également une campagne sectorielle, ce qu’elle n’avait pas fait lors de la dernière campagne. Deux publics vont être particulièrement « choyés »: les immigrants – russes et éthiopiens – et la population arabe. Le député Yoël Razvozov sera responsable de campagne pour le public russophone et devra « chasser » sur les terres d’Avigdor Lieberman, les députés Penina Tamnu-Shatta et Gadi Yabarkan le seront pour la population d’origine éthiopienne et quant au secteur arabe-israélien, la tâche a été confiée à Ram Ben-Barak, ancien n°2 du Mossad et proche de Benny Gantz. Ce dernier estime que son parti peut sans risque tenter d’approcher la population arabe après que le Premier ministre ait-lui même eu des contacts avec certains de ses leaders.

Quant aux quartiers de campagne sur le plan national, ce sont les députés Avi Nisenkorn et Meïr Cohen qui dirigeront la campagne sur le terrain. Orna Barbivaï s’occupera plus spécifiquement du public féminin, Gadir Kamal-Mrieh sera responsable de la communauté druze et Ram Shefa des jeunes.

A Bleu-Blanc on dit vouloir rapidement quadriller tout le pays et toutes les catégories de populations.

