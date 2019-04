Tous les observateurs politiques ont remarqué que depuis l’alliance tripartite scellée entre Benny Gantz, Moshé Yaalon et Yaïr Lapid, ce dernier est devenu très discret, en tout cas, il n’est plus au-devant de la scène de ce nouveau parti.

Habitué au verbe haut et à l’éloquence théâtrale, le président de Yesh Atid donne aujourd’hui l’impression d’être devenu la « cinquième roue » de la charrette formée par les trois anciens militaires Gantz, Yaalon et Ashkenazy. Il y a quelques semaines déjà, une éditorialiste du journal Makor Rishon écrivait que Yaïr Lapid avait commis l’erreur politique de sa vie en se fondant dans cette alliance Bleu-Blanc. Mais les pulsions « anti-Bibi » étaient trop fortes et le président de Yesh Atid a choisi cette tactique de la dernière chance qui devait permettre au nouveau parti Bleu-Blanc de mettre fin au pouvoir de Binyamin Netanyahou.

Effectivement, les premiers jours (et sondages) portaient à l’optimisme dans le camp Bleu-Blanc qui caracolait en tête avec 37 sièges dans les intentions de vote. Mais au fur et à mesure, et du fait d’une campagne médiocre due entre autres au manque de coordination entre les quatre têtes du parti (le socialiste Avi Nisenkorn ayant aussi été mis de côté) les sondages n’indiquent rien de bon actuellement pour le parti Bleu-Blanc qui a perdu 8 sièges depuis sa création.

Ceci provoque forcément des grincements de dents qui se sont carrément mués en déclarations ouvertes à une semaine du scrutin. Les sondages internes réalisés par le parti sont formels: la perspective d’un Yaïr Lapid Premier ministre pendant un demi-mandat fait perdre deux à trois sièges très précieux à la formation.

L’image d’union et d’harmonie à la tête du parti avait déjà été écornée il y a quelques jours après la publication d’un enregistrement clandestin dans lequel Benny Gantz disait « n’avoir aucune confiance dans ses trois principaux acolytes ». Mais lundi soir, une « mini-bombe » a été révélée par Michaël Shemesh, commentateur politique de la chaîne Kan-11, qui rapportait une déclaration sous anonymat « de l’un des plus hauts responsables de Bleu-Blanc » qui disait qui appelait à l’annulation de l’accord de rotation entre Benny Gantz et Yaïr Lapid afin de ramener entre deux et trois sièges au parti. Ce même « haut responsable » (certains évoquent le nom de Moshé Yaalon) a indiqué qu’il n’est pas le seul à estimer que cet accord de rotation est devenu davantage un handicap qu’un atout.

De ce qui apparaît depuis ces révélations, malgré les pressions croissantes, Yaïr Lapid exclurait catégoriquement de renoncer à cette rotation, qui en cas de victoire du parti Bleu-Blanc, le propulserait à la tête du gouvernement durant une demi-législature. Si Yaïr Lapid a déjà commis une grosse erreur en se fondant – et se noyant – dans ce bloc de partis, il signerait son « arrêt de mort » politique en renonçant à la rotation.

Ce nouveau désordre qui se fait jour à la tête du parti de Benny Gantz n’est pas pour l’aider dans cette dernière semaine de campagne, et il présage surtout des règlements de comptes voire un éclatement de ce bloc au lendemain des élections en cas de défaite.

Au Likoud on a bien compris le handicap que constitue Yaïr Lapid pour le parti Bleu-Blanc et on tente d’enfoncer le clou. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a attaqué les instituts de sondages qui n’évoquent jamais l’aptitude de Lapid à occuper la place de Premier ministre, contrairement à Benny Gantz. Le Premier ministre voudrait que la population, et particulièrement les indécis, « prennent conscience » qu’en votant Bleu-Blanc, ils ne votent pas uniquement pour Benny Gantz comme Premier ministre mais également pour Yaïr Lapid.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90