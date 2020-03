La tension est encore montée d’un cran entre les dirigeants de Bleu-Blanc et les députés réfractaires Tsvika Hauser et Yoaz Hendel. Benny Gantz qui tient à tout prix à se rapprocher de la Liste arabe a lancé un ultimatum aux deux députés: voter en faveur d’un gouvernement minoritaire soutenu par la Liste arabe ou démissionner! Il ne peut cependant les obliger à le faire. Lundi après-midi, Benny Gantz doit rencontrer Avigdor Lieberman pour envisager avec lui la suite des événements.

A gauche, les attaques fusent contre Hauser et Hendel qui sont qualifiés par certains de « Chevaux de Troie ». Tamar Sandberg (Meretz) rappelle qu’elle avait prévenu lors de la campagne que ces deux députés « n’étaient pas fiables » et les accuse de vouloir empêcher un gouvernement Gantz. Yariv Oppenheimer, de Shalom Akhshav demande aux deux députés de quitter la Knesset et de « ne pas voler les voix des électeurs ». Une accusation quelque peu singulière lorsqu’on voit que Benny Gantz est en train de trahir ses électeurs à grande échelle. Un sondage réalisé par l’institut Direct Polls indique que la moitié des électeurs qui ont voté Bleu-Blanc sont opposés à la formation d’un gouvernement soutenu par la Liste arabe.

Même deux journalistes de la chaîne Hadashot 13, Ravid Drucker et Barak Ravid, qui ne cachent jamais leurs opinions, ont exprimé ouvertement leur colère contre Benny Gantz pour n’avoir pas limogé les deux députés après les élections du mois de septembre après qu’il aient fait échouer la formation d’un gouvernement minoritaire avec le soutien des partis arabes.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90