Il est très souvent arrivé que des partis ou politiciens de la gauche israélienne interviennent auprès de gouvernement étrangers afin qu’ils fassent pression sur les gouvernements Netanyahou. Mercredi soir, l’un des correspondants de la chaîne Kan-Hadashot à Washington, Moav Vardi, a révélé que des responsables de la liste Bleu-Blanc ont demandé à l’Administration Trump, après l’annonce de mardi soir, d’empêcher Binyamin Netanyahou d’avancer sur la question de l’extension de la loi israélienne en Judée-Samarie avant les élections. L’objectif de Benny Gantz est limpide: ne pas donner au Premier ministre l’occasion d’obtenir des points sur le plan électoral.

Mais à l’inverse et avec beaucoup d’aplomb, Benny Gantz a annoncé qu’il déposera la semaine prochaine devant la Knesset un texte demandant l’adoption du Plan Trump dans son ensemble, avec l’engagement de la création d’un Etat « palestinien ». Il a déclaré « que le Plan Trump correspond exactement à la ligne politique de Bleu-Blanc » et a dénoncé les intentions de Binyamin Netanyahou d’agir « de manière précipitée et sans concertation avec l’Egypte et la Jordanie ». Il y a deux semaines, en visite dans la vallée du Jourdain, il avait exprimé son soutien à l’extension de la loi israélienne à cette région « mais en concertation avec la communauté internationale », preuve supplémentaire de son amateurisme politique.

Après son discours dans lequel il reprenait presque à son compte le Plan Trump-Netanyahou, le Likoud a publié un communiqué: « L’auto-stoppeur Benny Gantz essaie de prendre en marche le train du succès prodigieux du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a nécessité trois ans de travail intense face à l’Administration Trump- Cet homme est une blague ».

Qui sera le premier?

Lors d’un discours mercredi soir, le président de la Knesset Yuli Edelstein (Likoud) a lui-aussi annoncé qu’il fera tout pour convoquer le plus rapidement possible une séance de la Knesset dès que le Premier ministre le lui demandera: « Il ne faut en aucun cas rater cette occasion historique que l’Administration Trump nous donne, et peu importe les critiques, peu importe les attaques, nous ferons ce qui est juste de faire et je suis convaincu que tous les partis sionistes prendront de la hauteur et placeront le bien de l’Etat avant les calculs et les intérêts politiques pour une fois pour toutes étendre notre souveraineté ».

Ce qui s’annonce dans les jours et semaines qui viennent est que le Likoud et Bleu-Blanc tenteront chacun d’être « le premier » à déposer une loi afin de mettre le parti adverse dans l’obligation de suivre à défaut d’avoir initié.

Photo Flash 90