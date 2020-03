Alors que le résultat final de ces élections est toujours certain, plusieurs responsables du parti Bleu-Blanc ont déjà annoncé que le parti ne siégera pas dans une gouvernement d’union avec Binyamin Netanyahou. Il s’agit notamment de Yaïr Lapid, Ofer Shelah et Yoaz Hendel. Par contre, Benny Gantz et Gaby Ashkenazy restent silencieux sur cette question, préférant sans doute attendre la publication finale des résultats et la répartition définitive des mandats. Cette configuration augmente les risques d’une nouvelle impasse pouvant mener à une quatrième élection, à moins d’un alliance contre nature entre Bleu-Blanc, le bloc de gauche et la Liste arabe unifiée.

Photo Flash 90