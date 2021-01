L’effet domino se poursuit au parti Bleu-Blanc : la ministre à l’Egalité sociale Meirav Cohen a annoncé mardi à Benny Gantz qu’elle quitte le parti pour rejoindre Yesh Atid de Yaïr Lapid. Comme tous ceux qui ont quitté Bleu-Blanc depuis quelques semaines, Meirav Cohen a exprimé sa gratitude et son amitié à Benny Gantz tout en précisant que son départ est dû a des divergences insurmontables avec son chef de parti. Après ce départ, seuls six ministres et députés présents après la première scission sont encore fidèles au ministre de la Défense : Penina Tamano-Shatta, Orit Farkash-Hacohen, Omer Yankelevitch, Alon Schuster, Hili Tropper et Michael Bitton.

Face à ces défections en série et à l’effet psychologique inévitable dans l’opinion publique, Benny Gantz aura beaucoup de mal à faire entrer une nouvelle fois Bleu-Blanc dans la prochaine Knesset et devra probablement se rallier à un autre parti déjà existant, même si le choix est réduit pour lui. Mardi, il a catégoriquement démenti les informations faisant état de pourparlers entre lui et Naftali Benett pour un ralliement à Yamina.

Photo Flash 90