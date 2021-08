L’ancien député Moshé Feiglin a réagi à l’incident lors duquel un terroriste a tiré à bout portant sur le sergent-chef Bar-El Shemoueli, le blessant très gravement. L’enquête montre qu’il n’y avait pas eu d’ordre de tirs ou s’il y en a eux ils ont venus trop tard : « Bar-El n’est pas la vicitime du Hamas ou du Jihad Islamique mais il est la victime de la politique d’ouverture de feu de Tsahal. Une fois de plus, les responsables politiques et militaires d’Israël envoient des combattants sur la ligne de front afin de servir de feuilles de vigne à une perte totale du sens de la justice et de la morale israélienne ».

Un camarade du sergent-chef a témoigné de la problématique des consignes d’ouverture du feu face aux terroristes ainsi que de la disproportion entre le nombre d’émeutiers arabes et le nombre de soldats envoyée pour faire face à leurs provocations ».

Vidéo :

תשמעו מה יש לחייל הזה לספר.

הוא היה בגבול עזה בשבת, כמה מטרים מסמ״ר בראל חדריה שמואלי, ומתאר חלק מהכשלים שהובילו לתקרית החמורה. אישורי פתיחה בירי שהגיעו מעט מדי ומאוחר מדי, וחוסר מוכנות להפגנה בסדר הגודל שהיה על הגדר.

העדות המלאה הבוקר אצל @efitriger pic.twitter.com/RYahGxBjm0 — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) August 23, 2021

Photo Yonatan Sindel / Flash 90