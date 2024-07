L’état de deux jeunes garçons de 12 ans, qui avaient été évacués vers l’hôpital Rambam dans un état grave après l’attaque meurtrière à la roquette du Hezbollah sur un terrain de football de Majdal Shams, s’est amélioré. Les adolescents, qui avaient été placés sous respiration artificielle et sous anesthésie, ont repris conscience et ont commencé à communiquer avec leurs familles. Ils doivent encore subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et rester en soins intensifs.