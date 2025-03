Toujours hospitalisé après l’attentat à l’arme à feu dont il a été victime mercredi soir près d’Ariel en Judée- Samarie, Shneor Zalman, 18 ans, a livré ce jeudi à Ynet un récit détaillé de l’attaque.

« Je circulais sur l’autoroute à proximité de la zone industrielle d’Ariel. J’écoutais de la musique quand soudain, j’ai remarqué quelqu’un qui me visait avec un laser. En un instant, tout le pare-brise est devenu vert et ma visibilité a été fortement réduite. J’ai immédiatement compris qu’il se passait quelque chose de grave », a-t-il relaté. « Une seconde plus tard, ils ont ouvert le feu avec une longue rafale, près de 20 balles ont touché mon véhicule. »

Le jeune homme, modérément blessé à la main, a poursuivi : « J’ai alors appuyé sur l’accélérateur pour tenter de m’échapper. Les tirs ont continué, le véhicule a été endommagé et s’est immobilisé. Ne pouvant plus conduire, j’ai dû abandonner ma voiture. Blessé à la main et couvert d’éclats, j’ai couru vers la zone industrielle. J’ai marché plusieurs minutes avant d’atteindre un endroit où j’ai pu signaler l’incident. »

Tsahal poursuit activement ses recherches pour retrouver le ou les auteurs de l’attaque. Une force opérationnelle conjointe a été mise en place, mobilisant Tsahal, le Shin Bet et la police.