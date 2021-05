Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est adressé aux ambassadeurs et diplomates étrangers. Il a notamment expliqué comment Tsahal prend d’infinies précautions pour éviter des dommages collatéraux lors de ses frappes chirurgicales contre les terroristes, et a souligné par contraste la perversité du Hamas qui se protège derrière sa population civile.

Le Premier ministre a lancé un appel à la commaunauté internationale . « Je ne me gêne pas de vous le dire : vous vous devez de soutenir Israël. Cela ne concerne pas uniquement la sécurité d’Israël mais celle de nous tous. Il ne faut un aucun cas que le Hamas sorte victorieux de ce nouveau round ». Il a rajouté : « Je n’ai pas de chronomètre en mains et cette opération durera le temps qu’il faudra pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Les derniers rounds se sont prolongés, et actuellement nous ne sommes pas encore en phase de clôture. »

Concernant le déclenchement de ces violences, Binyamin Netanyahou a dit : « J’ai pris des décisions politiques difficiles afin d’éviter une escalade à Jérusalem, mais cela n’a servi à rien. La propagande, les mensonges et l’incitation se sont poursuivis et se sont ensuite accompagnés de tirs de roquettes et de missiles qui ont atteint le nombre de 4000 dont 1000 se sont abattus à l’intérieur de la bande de Gaza. Le Hamas n’en a cure que des missiles touchent sa propre population… »

Photo libre de droits